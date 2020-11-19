Hastane borçlarının 2,8 milyar lirası ocakta ödenecek

Bakanlık, bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların yaklaşık 6,8 milyar liralık borcunu yapılandırarak 2,5 milyar lirasını ödedi, 2,8 milyar lirasını da Ocak 2021’de ödeyecek. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hastanelerin mali sorunlarının çözümü konusunda önemli bir adım atılmış oldu.