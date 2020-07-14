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Aktüel

Hastane bahçesindeki darp güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:43:21 -
Hastane bahçesindeki darp güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin husumetli olduğu kişi tarafından hastane bahçesinde darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, babasını tedavi amacıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götüren A.C, husumetli olduğu hastane personeli tarafından bahçede darbedildi.

Çevredekiler ve polisin araya girmesiyle kurtarılan A.C, hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından darp raporu alan ve polis merkezine giden A.C. şikayetçi oldu.

A.C'nin saldırıya uğraması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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