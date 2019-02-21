0553 313 94 23

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Konya'da yaşayan Sabri Mantar isimli yaşlı adam, Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Konya Numune Hastanesi'nin bahçesindeki bankta ölü bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:37
Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Konya'da Sabri Mantar, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Polisin uyarısına rağmen cesedi görüntülemeye çalışan bir kadının ısrarcı davranışı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Konya Numune Hastanesi'nin bahçesindeki bankta meydana geldi. Sabri Mantar'ı (61) bank üzerinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mantar'ın öldüğünü tespit etti. Hastane önündeki mobese kameralarını inceleyen polis, Mantar'ın saat 09.22'de gelerek banka oturduğu, 1 dakika sonra da kafasını geriye atarak hareketsiz kaldığını tespit etti.

Polis, ayrıca Sabri Mantar'ın 2 gün önce bir semt polikliniği kardiyoloji servisinde muayene olduğunu da belirledi. Sabri Mantar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Mantar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Çekmek için kendisiyle yarıştı

Olay yerine gelip cesedi, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalışan bir kadın, polisin uyarısı üzerine olay yerinden uzaklaştırıldı. Uyarılara aldırış etmeyen kadının başka noktalara giderek cesedi çekmeye devam etmesi dikkat çekti. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:37
  1. Konya
  2. Selçuklu ilçesi
  3. Konya Numune Hastanesi
  4. Hastane bankında ölü bulundu
  5. Sabri Mantar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SİHA'dan -17 derecede tam isabet! Yabancılar hayran kaldı
    1. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    2. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    3. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    4. Önce nefes sonra estetik
    5. Rektör Karakaya, Tolo-E Saadet..
    6. Hindistan Başbakanı Modi, Selman için..
    7. "Türkiye artık hem sahada hem masada..
    8. Karlahan: “Sabit gelir kaynaklarına..
    9. Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    10. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    11. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    12. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    15. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    16. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    17. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    18. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    19. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    20. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    21. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    22. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    23. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    24. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    25. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    26. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    27. Standardizasyon teknik altyapısı..
    28. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    29. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    30. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı