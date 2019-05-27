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Hastane bahçesinde yılan paniği

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde görevliler tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:03
Hastane bahçesinde yılan paniği

Mersin'de, hastane bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde yılan gören görevliler, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Bölgeye giden ekipten bir itfaiye eri, özel kıyafetini giyip elindeki kıskaç ile yılanı yakaladı. Doğal yaşam alanında bırakılan yılanın, bölge halkı tarafından kara yılan olarak adlandırılan cins olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:03
  1. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi
  2. Yılan paniği

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