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Aktüel

Hastane bahçesinde bond çanta alarmı

Sivas’ta hastane bahçesine bırakılan bont tipi şüpheli çanta polisi alarma geçirdi, bomba olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanı ekipleri tarafından patlatılan çanta boş çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:36:56 -
Hastane bahçesinde bond çanta alarmı

Sivas’ta hastane bahçesine bırakılan bont tipi şüpheli çanta polisi alarma geçirdi, bomba olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanı ekipleri tarafından patlatılan çanta boş çıktı.


Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sivas Numune Hastanesi İstasyon Ek Bina bahçesinde meydana geldi. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen çantayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemeleri alındıktan sonra bomba imha uzamanı ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Boş çıkan çanta ekipler tarafından çöpe atıldı.

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