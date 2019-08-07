Hastane asansöründe hırsızlık

ANTALYA (AA) - Antalya'da hasta gibi davranan zanlı, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gelen iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından müştekilerin 4 bin 800 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.



Şüpheli kadın gözaltına alındı.