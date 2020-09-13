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Aktüel Hastalıklı zihniyet! Mütercimler’e suç duyurusu yağıyor
Aktüel

Hastalıklı zihniyet! Mütercimler’e suç duyurusu yağıyor

Karabük Eğitime Destek Platformu da, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:46:00 -
Hastalıklı zihniyet! Mütercimler’e suç duyurusu yağıyor

Platform Başkanı Nedim Yılmaz, şunları kaydetti: “Bazı kişi ve gruplar kendi gibi zihniyetteki insanlar üzerinden İslam’a, Müslümanlara ve millettimizin manevi değerlerine saldırıyor, nefret kusuyorlar. Mütercimler milyonları rencide eden nefret suçu işledi. Bu cümleleri sarf eden şahıs ve bunların teraneleri 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmeyen figürlerdir. Bu ve gibi zihniyetleri hem halkımızın vicdanlarında hem de hukuk önünde mahkûm etmek için mücadele edeceğiz.”

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