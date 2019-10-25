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Hastalıklardan koruyan kış sebze ve meyveleri ne bakımından zengindir?

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte pek çok kişide de hastalık belirtileri görülmeye başladı. Özellikle vücut direncinin düştüğü soğuk havalarda iyi beslenmek hastalıklardan korunmada en etkin yöntem. Peki ama hastalıktan koruyan besinler ne bakımından zengindir? Hangi sebze, meyveleri tüketerek hastalıklardan korunuruz? Hastalıklardan korunmak için ne yemeliyiz? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 12:17
Hastalıklardan koruyan kış sebze ve meyveleri ne bakımından zengindir?

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte pek çok kişide de hastalık belirtileri görülmeye başladı. Özellikle vücut direncinin düştüğü soğuk havalarda iyi beslenmek hastalıklardan korunmada en etkin yöntem. Peki ama hastalıktan koruyan besinler ne bakımından zengindir? Hangi sebze, meyveleri tüketerek hastalıklardan korunuruz? Hastalıklardan korunmak için ne yemeliyiz? İşte detaylar...

Kış mevsimini yaşamaya başladığımız şu günlerde havanın soğuması ile birlikte hastalıkların oluşum sıklığı artar. Mevsimin değişikliğine bağlı olarak halsizlik, isteksizlik, baş ağrısı ve yorgunluk ilk belirtilerdir.

Mevsimin değşimesinin yanında üşüme ile birlikte enerji ihtiyacımız artar. Bu enerji açığı genelde yağlı ve karbonhidratlı besinlerin günlük beslenmede artması ile karşılanır. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken bazı noktaları vardır.

Enerji veren besinler nelerdir?

  • Vitamini meyve-sebzenin kendi kaynağından almaya özen gösterin.
  • Taze meyve sebze koruyucu özelliğini kullanın ve sık sık tüketin.
  • C vitamini hastalıklardan korunmada en önemli etken olduğu için, C vitamini içeren besinler tüketin.
  • Güneş ışığından yararlanamadığımızda E Vitamini, D vitamini gereksinimi için de balık şart!
  • Çinko direnci arttıracağı ve koruyacağı için bolca çinko içeren besinler tüketin.
  • A vitamini anti enfeksiyon vitamin olduğu için A vitamini içeren besinlere ağırlık verin ve doğal yağ içeren besinlerle tüketmeye özen gösterin.

Hangi ayda hangi sebze yenmeli? | Sebzeleri mevsiminde tüketiyor muyuz?

Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli | Mevsimlere göre meyveler

Elma

Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. 

Tatlı patates

Her evde bulunması gereken bir besindir. A vitamini açısından zengin olduğu için cildi gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Turp yaprağı

İçerdiği beta-karoten, C, E, B6, B9 vitaminleri ile kalsiyum açısından çok iyi bir sebzedir. Turp yapraklarının yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi de vardır.

Balkabağı

Birçok vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra A vitamini deposudur. 

Pazı

Kemik sağlığı için faydalı olan K vitamini barındırır. 

Brüksel lahanası

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir, potasyum deposudur ve kemiklerinizin sağlığı için gerekli olan K vitamini bulundurur.

Maydanoz

Bir provitamin A (Beta karoten) kaynağıdır. Bu özelliği ile görme gücüne, kılcal damar sisteminin, adrenal bezin ve tiroid bezinin fonksiyonları üzerinde etkilidir. 

Nar

Nar antioksidan ve anti-tümör etkisinden dolayı ilaç olarak da tanımlanabilir. Sadece suyunu tüketmek yerine taneli şekilde yiyerek bütün vitamini almaya çalışın.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:17
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  17. vücudumuzun büyüyüp gelişmesini sağlayan önemli bir maddedir
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