Hastalığa yakalanan Emine Ün'den koronavirüs aşısı itirafı!

Şişli'de özel bir hastanede tedavi gören Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Aşı olmadıkları yönünde çıkan iddialar üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından üzücü bir haber duyurmuştu. Instagram'da annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" derken, kendi sağlık durumu hakkında da bilgi vermişti:

"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."



"Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok..."



"Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allahım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."



Emine Ün, koronavirüs aşısı olmadıkları yönündeki iddialar üzerine yeni bir açıklama yaptı:

Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde.