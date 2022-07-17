Hastaların sağlığını tehlikeye atanlar onlar değil sanki! Grevci TTB'ye bak sen!

YENİ AKİT ANKARA

Doktorların sorunları ile ilgilenmek yerine olur olmadık işlere burnunu sokan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yine bir şeyler deniyor. Konya'da silahlı saldırı sonucu şehit düşen doktoru bahane ederek bütün ülkede hekimlere iş bıraktıran Türk Tabipleri Birliği (TTB) sırf hükümeti eleştirmek için bir anda halk sağlığını düşünür oldu.

TTB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü NAe Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa'ya getirilmesi izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öğrendik. Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verdi.