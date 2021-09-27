Hastalardan resim sergisi
Gaziantep Medical Park Hastanesinde romatizmal hastalıklardan dolayı tedavi gören Nesrin Yalçın, Pınar Mercimekoğlu ve Serpil Yetişkin'in yaptığı resimler, hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla açılan sergide ziyaretçilerle buluştu.
Gaziantep Medical Park Hastanesinde romatizmal hastalıklardan dolayı tedavi gören Nesrin Yalçın, Pınar Mercimekoğlu ve Serpil Yetişkin'in yaptığı resimler, hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla açılan sergide ziyaretçilerle buluştu.
Gaziantep Medical Park Hastanesinde Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Bünyamin Kısacık’ın uyguladığı tedavi ile hastalılarından kurtulan Nesrin Yalçın, Pınar Mercimekoğlu ve Serpil Yetişkin’in hastalık sürecinde yaptığı resimler, 'Romatizmal Dokunuşlarla Hayata Renk Katanlar' adlı resim sergisinde ziyarete açıldı. Resim sergisine Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda ziyaretçi katılırken, resimler ziyaretçilerden tam not aldı.