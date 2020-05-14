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Ekonomi

Hastalara evden online takip

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadelede Biruni Üniversitesi de aktif rol oynuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:00:00 -
Hastalara evden online takip

Yeni nesil tanı ve tedavi yöntemleriyle dikkat çeken üniversite, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan Covid-19 Uzaktan Online Takip Sistemi’nden yararlanmaya başladı. Covid-19 hastalarının evlerinde hekimler tarafından internet üzerinden izlenmelerini mümkün kılan sistem hakkında bilgi veren Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci, “Dünyayı derinden etkileyen Corona virüsünün takip ve tedavisinde öne çıkan gelişmelerle ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda Çin, İtalya, Almanya gibi ülkelerde kullanılan Uzaktan Online Takip Sistemi’nin birçok hastanın iyileşmesine katkıda bulunduğunu gördük. Araştırmalarımızın ardından sistemi ülkemizde de uygulamaya başladık” dedi.

 

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