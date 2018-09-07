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Hastalara ameliyat öncesi videolu bilgilendirme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen "hasta bilgilendirme odasında", ameliyata girecek hastalar ve anne adaylarına videolu bilgilendirme yapılıyor.

07 Eylül 2018 Cuma 00:13
Hastalara ameliyat öncesi videolu bilgilendirme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata girecek hastalarla anne adaylarına, operasyona ilişkin videolu bilgilendirme yapılıyor. 

Bir ay önce faaliyete geçen hasta bilgilendirme odasında hastalar, hemşire ve doktor gözetiminde uygulanacak işlem hakkında detaylı bilgi ediniyor.

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Almanya'da hastalara uzun süredir verilen hizmetin Türkiye'de ilk kez Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sunulduğunu söyledi.

Bu hizmetin hasta memnuniyetini artırdığını ifade eden Üstün, "Hastalarımıza tanı konulduktan sonra uyguladığımız cerrahi yöntemler, komplikasyonların ne olduğuna ilişkin bilgi veriyoruz. Tüm bu detaylı bilgileri verebilmek için de hekim arkadaşlarımız her bir ameliyat için video çekimleri yaptı. Hastalarımıza reçete ettiğimiz özel ilaçlar için de ayrıca bilgilendirme videoları çektik." diye konuştu.

"Hasta memnuniyeti çok arttı"

Anne adaylarının gebelikte şeker yükleme testlerine ilişkin çekinceler taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Üstün, bu testlere ilişkin videoların anne adaylarına izlettirildiğini, böylece gerek anne adayların, gerek cerrahi müdahaleye alınacak hastaların akıllarındaki her türlü soruya cevap bulabildiğini vurguladı.

Üstün, uygulamayla hekimlerin işinin de kolaylaştığına işaret ederek, "Örneğin anne adayımıza yapılacak amniosentez ya da tarama testleri öncesinde hastayla en az yarım saatlik bir görüşme yapmanız gerekiyor. Özellikle bizim gibi yoğun hastanelerde bu kadar detayı veremediğiniz durumlarda videolarımız devreye giriyor. Hastalarımız genel bir bilgi düzeyine sahip oluyor." dedi.

Hastaların bu bilgilendirmeden sonra cerrahi işlemi uygulayacak hekimle bir araya gelerek anlamadığı noktaları sorabildiğini belirten Yaprak Üstün, hasta bilgilendirme odasının her gün 2 hemşire ve başhekim yardımcısı denetiminde faaliyet gösterdiğini anlattı.

"Hastalar uygulamadan memnun"

Hasta bilgilendirme odasına başvuran Gülay Angın, izlediği videolardan sonra ameliyatı hakkındaki tüm endişelerinin giderildiğini, operasyona çok rahat gireceğini dile getirerek, "Önceden sadece önümüze bir kağıt veriyorlardı, imzayı atıp ameliyata gidiyorduk. Şu an her şey açık bir şekilde önümüze sunuluyor. Uygulamadan çok memnunuz, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hastalardan Semiha Bekdemir ise yapılacak operasyon nedeniyle stresli günler geçirdiğini belirterek, "Ameliyatımın nasıl olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyordum. Doktorumuzla konuştuktan sonra çok rahatladım. Görüntüleri izledim ve neler yapılacağını öğrendim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 00:13
  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. anne adayları
  3. videolu bilgilendirme
  4. Anadolu Ajansı

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