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Dünya Hastalanan kaşifi operasyonla kurtardılar
Dünya

Hastalanan kaşifi operasyonla kurtardılar

Antarktika'da bulunan Avustralyalı kaşif koronavirüse yakalandığından şüphe edince 3 ülke ile ortak operasyon düzenlendi, kaşif ülkesine getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:39:00 -
Hastalanan kaşifi operasyonla kurtardılar

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Antarktika’da bulunan Avustralyalı bir kaşifin hastalandığı bilgisi kendilerine ulaştığı ve kaşifin koronavirüse yakalanmış olabileceği şüphesinin ardından Avustralya, Çin ve ABD seferber olduğu belirtildi. Kaşifin, kurtarma operasyonu başladığı sırada Doğu Antarktika’daki Davis Araştırma Merkezi’nden yakınındaki Çin’in araştırma merkezine gittiği, bunun üzerine Çin’in ABD kayak donanımlı uçağının inebilmesi için bir kayak yolu inşa ettiği ifade edildi.

Kaşif 5 günün ardından kurtarıldı

ABD’nin kayak donanımlı Basler uçağı kaşifi almak için, Avustralya’nın Wilkins Aerodrome’una doğru yola çıktı. Hava durumunun da iyi olmasının etkisiyle kaşif, beş gün süren operasyonun ardından kurtarıldı.

'Son yılların en zorlu göreviydi'

Avustralya’nın Antarktika Bölümü Direktörü Kim Ellis operasyonun, ekibinin son yıllarda karşılaştığı en zorlu ve karmaşık görev olduğunu belirtti.

Koronavirüs tespit edilmedi

Yapılan testler sonucu kaşifte koronavirüs tespit edilmezken, hastalığın virüs kaynaklı olmadığı belirtildi.

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