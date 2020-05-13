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Sağlık

Hastadan hemşirelere sürpriz

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören 52 yaşındaki Selma Şen, Hemşireler Haftası dolayısıyla, tedavi gördüğü odayı süsleyerek hemşirelere sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:38:10 -
Hastadan hemşirelere sürpriz

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören 52 yaşındaki Selma Şen, Hemşireler Haftası dolayısıyla, tedavi gördüğü odayı süsleyerek hemşirelere sürpriz yaptı.


Apandis ameliyatı olması nedeniyle İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören Selma Şen, kız kardeşinin de yardımıyla kaldığı odayı rengarenk süsledi. Kendisi tedavi etmek için odaya giren hemşireler ise karşılaştıkları durum karşısında mutlu olduklarını ve bu dönemde böyle ufak sürprizlerin kendilerini daha motive ettiği söylediler.



"Onlar benim kanatsız meleklerim"


Hemşireleri daha motive ve mutlu etmek adına böyle etkinlik yaptığını söyleyen Selma Şen, "Onların adına çok mutlu oldum. Bizlere her türlü emeği veriyorlar. 7/24 hastaların başında koşturuyorlar. Hemşireler Günü dolayısıyla böyle bir şey yapmak istedim. Daha güzellerini de yapmak isterim. Onlar iyi ki varlar" dedi.



"Odayı böyle görünce duygulandık"


Genel cerrahi ikinci servi sorumlusu Duygu Köksal hastalara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, "Hemşireler Günü dolayısıyla hastamız böyle bir sürpriz yapmış. Odayı böyle görünce duygulandık. Bu moralimizi ve motivasyonumuzu daha da arttırdı" diye konuştu.


Gazi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emel Özcan ise, "Gazi Devlet Hastanesi olarak bu pandemi sürecinde Covid-19 hastalarımız dışında cerrahi ve dahiliye branşlarında yatması gereken hastalarımıza birer kat ayırarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlıkçılar olarak 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Biz canla başla çalışırken, vatandaşlarımız da evlerde kalmaya devam etsin" şeklinde konuştu.

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