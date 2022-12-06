Hasta yakınlarından 'şeker ölçüm cihazının ücretsiz verilmesi' talebi...

Kan şekerini cilt altı dokudan ölçen cihaz sayesinde hastalar, şeker takiplerini parmak delmeden yapabiliyor. Parmak delme zorunluluğunu ortadan kaldıran cihaz, diyabet hastalarına önemli kolaylık sunuyor.

Parmak delmenin çocukları için büyük bir acıya neden olduğunu belirten aileler, her gün defalarca parmak delme yöntemiyle şeker ölçümü yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Şeker ölçüm cihazının mevcut fiyatının 2 bin 800 lira olduğunu, iki haftada bir bu cihazı almak zorunda olduklarını kaydeden hasta yakınları, maddi imkânlarının buna elverişli olmadığını dile getirdi.

Şeker ölçüm cihazlarının bir an önce SGK kapsamına alınmasını isteyen aileler, diyabet hastalığı olan çocukların yakınları, İLKHA aracılığıyla yetkililere seslenerek şeker ölçüm cihazının ücretsiz verilmesi talebinde bulundu.

Mehmet Yunus Pınar

9 yaşındaki diyabet hastası Rabia Pınar'ın babası Mehmet Yunus Pınar, yaptığı açıklamada, kızının 6 aydır diyabet hastası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce şiddetli karın ağrısıyla kızını hastaneye götürdüğünü belirten Pınar, sevk edildikleri fakültede yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra kızına Tip 1 şeker hastası teşhisinin konulduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanının müjdesi bizi ümitlendirmişti"

Daha sonra düzenli şekilde insülin takibine başladıklarını anlatan Pınar, "Kızımın günlük şeker ölçümü vardı ve insülin iğnesiyle beraber yaklaşık 30 defa parmağı deliniyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesi vardı. 0-14 yaş çocuklara iğnesiz sürekli glikoz ölçüm cihazının ücretsiz verileceği haberini duyduk. Bu da bizi hem çok sevindirdi hem de ümitlendirmişti." diye konuştu.

"Bu durum bize acı çektiriyordu"

Günlük yapılan şeker ölçümleri ve insülinle kızının çok acı çektiğine dikkat çeken Pınar, şöyle devam etti:

"Gece yarısı annesi şekerini ölçtüğünde uykuları kaçıyor, düzeni bozuluyordu. Bu da bize çok acı çektiriyordu. Bu durumdan sonra doktorumuzla görüştük, o da iğnesiz sürekli glikoz ölçüm cihazını tavsiye etti. Bu cihaz için Türkiye'de birkaç şirketi aradım, cihazın güncel fiyatına 2 bin 800 lira dediler. Sigorta kapsamına alınmadığından cihazı alamadım ve bize kendi imkânımızla cihazı almamız gerektiğini söylediler. Ben de kızıma ümit verdiğim için her istediğinde içim parçalanıyordu. Cihazı bir seferine yurt dışından bulup getirttik."

"İmkânımız nereye kadar yetecek bilemiyoruz"

Her 14 günde bir cihaz almak zorunda olduklarını, buna da maddi imkânlarının elverişli olmadığını vurgulayan Pınar, şunları söyledi:

"Bu cihaz kızımın canını acıtmadan günde 180 defa şeker ölçümü yapabiliyor. Şu anda içimiz biraz rahatladı ama maddi imkânımız nereye kadar yetecek bilemiyoruz. Aldığımız cihazı ilk olarak doktorumuz kızımın koluna taktı ve kızıma eğitimini de verdi. Cihaz çok pratik, kızım da artık takabiliyor. Bize külfeti olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız şeker ölçüm cihazını 0-14 yaş arası çocuklar için en kısa sürede SGK kapsamına alınması talimatını vermesini istiyoruz."

Rabia Pınar

"Hem uykularım bozuluyor hem de canım acıyordu"

Şeker ölçüm cihazı sayesinde eskisi gibi acı çekmediğini belirten diyabet hastası Rabia Pınar, "Sürekli şeker ölçüm cihazını taktığım için çok rahatım. Eskiden hem uykularım bozuluyor hem de canım acıyordu. İnşallah her çocuk bu cihaza kavuşur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da yaptığı bir konuşmada, "Tip-1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili de bir müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızın hayat kalitelerini artırmak amacıyla yaklaşık 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesi bir cihaz temin edeceğiz." şeklinde bir açıklaması olmuştu.(İLKHA)