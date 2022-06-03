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Yerel Hasta yakını güvenlik görevlisini darp etti
Yerel

Hasta yakını güvenlik görevlisini darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir hastanede güvenlik görevlisi Ali Gelincik, uyarıda bulunduğu hasta yakını tarafından darp edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 08:33:00 -
Hasta yakını güvenlik görevlisini darp etti

Edinilen bilgiye göre olay, dün Karabağlar ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Genel Cerrahi bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre, kat hemşiresi hasta yakınlarını kattan çıkarmak için güvenlik görevlisi Ali Gelincik'ten yardım istedi. Yardıma giden Gelincik, hasta yakınlarına kattan çıkmaları yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir hasta yakını tarafından "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek darp edildi. İhbar üzerine hastaneye giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, darp edilen güvenlik görevlisi hemşireler tarafından hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

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