Hasta ve yaşlı bakım elamanı aranıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların;

Hasta ve yaşlı bakım elamanı (20 kişi) için aranan özellikler:

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezunu olmak

2. 30 Yaşını doldurmamış olmak

Hasta ve yaşlı bakım elamanı(10 kişi) için aranan özellikler:

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezunu olmak

2. 30 Yaşını doldurmamış olmak

3. Hasta iletişim biriminde görevlendirilmek ve uluslararası hasta hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ingilizce, fransızca, rusça, arapça ve boşnakça dillerinden birini iyi derecede bilmek.

şartlarına haiz olmaları gerekiyor.

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