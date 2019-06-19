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Hasta turist, gezmeye geldiği Şanlıurfa'da şifa buldu

Turistik amaçlı olarak 29 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa’ya gelen zatürre ve astım hastası olan Endonezyalı turist, 7 ay süren tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Hasta turist, gezmeye geldiği Şanlıurfa'da şifa buldu

Zatürre ve astım hastası olan Endonezyalı turist, gezmek için geldiği Şanlıurfa'da fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 7 ay süren tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Turistik amaçlı olarak 29 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa’ya gelen Riyati Riyati isimli Endonezyalı kadın aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadına halk dilinde zatürre olarak bilinen pnömoni tanısı konuldu.

Duran kalbi yeniden çalıştırıldı

İlk süreçte zaman zaman astım krizlerine giren hasta entübe edilerek takip edildi. Uzun bir süreç geçiren hastayı Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu doktoru Uzm. Dr. Hatice Gülşen Yılmaz takip etti ve bir çok branş hekimlerine de konsültasyonlar atıldı. Bu süreçte kalbi duran hasta, uzun müdahaleler ve çabalar sonucu toparlanmaya başladı. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi doktor ve hemşireleri tarafından özverili bir şekilde tedavi, takip ve bakım süreci yürütüldü. Hasta yoğun bakımdan çıkarılıp Palyatif Bakım Merkezi'ne alındı. Buradaki tedavi ve bakımlarının ardından 19 Haziran 2019'da taburcu edildi.

Uzun süren tedavi sonucunda ülkesine dönen hasta ve yakınları, hastane idarecilerine, kendileriyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
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