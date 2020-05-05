  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hasta köpek, Adıyaman Belediyesi tarafından tedavi edildi

Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bulunduğu yerden alınan hasta köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:09:44 -
Hasta köpek, Adıyaman Belediyesi tarafından tedavi edildi

Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bulunduğu yerden alınan hasta köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.


Konu ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililer, “Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar neticesinde gözünden rahatsız olan sokak köpeği ekiplerimiz tarafından bulunduğu yerden alınarak rehabilitasyon merkezimize getirildi. İvedi şekilde tedavisine başlanan köpeğimizin bir an önce sağlığına kavuşması için veteriner hekimimiz gerekli müdahalelerde bulundu. Sağlık durumu şu an daha iyi olan köpeğimiz kısa süre içerisinde eski yaşamına dönecektir” diyerek bilgi verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı