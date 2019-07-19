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'Hasta kadın' Merkel son noktayı koydu! "Şansölyelik görevimi..."

Geçirdiği titreme nöbetleri ile son zamanlarda sağlık durumu tartışma konusu olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir açıklama daha yaparak, "Şansölyelik görevimi yerine getirebilecek durumdayım." dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:24
'Hasta kadın' Merkel son noktayı koydu! "Şansölyelik görevimi..."

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son zamanlarda özellikle karşılama törenlerinde titrerken kameralara yansımış ve Merkel'in sağlık durumunun iyi olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Söz konusu iddialar hakkında bugün açıklama yapan Merkel, "Sağlığım hakkındaki endişeleri anlıyorum ancak bunları zaten yanıtladım. Sağlığım konusunda ilgiliyim. Şansölyelik görevimi de yerine getirebilecek durumdayım. 2021 benim için siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra da hayatıma devam etmeyi umuyorum." ifadelerine yer verdi.

"Körfez'deki durumdan dolayı endişeliyiz"

Körfez'de ABD ve İran arasındaki gerilim hakkında da konuşan Merkel, "Tabii ki endişeliyim. Şu an endişe duymadan bu bölgeye bakamazsınız. Gerilimin tırmandırılmasından uzak durulmalıdır." dedi.

ABD, dün akşam saatlerinde İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak bu iddia İranlı yetkililerce yalanlanmıştı.

"İngiltere üye olmasa bile ortak kalacak"

31 Ekim'de AB'den ayrılması beklenen İngiltere hakkında konuşan Merkel, "İngiltere gelec ekte Avrupa Birliği üyesi olmasa bile ortak olarak kalacak." ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:24
  1. Angela Merkel
  2. Almanya

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