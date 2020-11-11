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Aktüel Hasta çocuğun tedavisi için yardımda bulunarak cezadan kurtuldu
Aktüel

Hasta çocuğun tedavisi için yardımda bulunarak cezadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:38:47 -
Hasta çocuğun tedavisi için yardımda bulunarak cezadan kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'da hakaret ve tehdit iddiasıyla hakkında 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatılan kişi, hasta bir çocuğun tedavi masrafları için 2 bin lira yardımda bulunarak cezadan kurtuldu.

Seyhan ilçesinde ortaklıktan ayrıldığı kuzenine ulaşamayan Mahmut Ö. hakkında, kuzeninin eşi A.C'ye attığı mesajlar nedeniyle "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesi üzerine taraflar arasında görüşmeler başladı.

Müşteki A.C'nin, hasta bir çocuğun tedavi masraflarına para yardımında bulunmasını istediği Mahmut Ö, bu talebi kabul etti.

Mahmut Ö, hasta bir çocuğun tedavisi için başlatılan kampanyaya 2 bin lira yardımda bulunarak hakkında 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılacak davadan kurtuldu.

Yaptığı hakaret ve tehditlerden dolayı pişman olduğunu belirten Mahmut Ö, "Bir çocuğun yaşamı için 2 bin lira yardımda bulunduğum için mutluyum. Ayrıca, yaptığım yardım sayesinde dava açılmasından ve ceza almaktan da kurtuldum." ifadesini kullandı.

Uzlaştırmacı Müslüm Deniz Alagöz, Mahmut Ö'nün hasta olan bir çocuğun tedavisi için bağışta bulunarak hakkında açılacak davadan kurtulduğunu kaydetti.


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