Hasta Adam’ın gözü Türkiye’de

Mehmet Aydın

Değişen ve büyüyen Türkiye’nin geldiği noktayı tüm dünya korona salgınıyla bir kez daha gördü...

Geçmişte her konuda batılıların eline bakan ve yardım dilenen Türkiye’den şimdi Avrupa’nın en büyük gücü yardım dileniyor... Koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöken, tıbbi malzeme kıtlığı çeken ve sağlık çalışanları isyan eden İngiltere, umudunu Türkiye’den gelecek sevkıyata bağladı. Türkiye’nin yaklaşık 2 hafta önce yardım götürdüğü İngiltere, bu defa tıbbi malzeme satın almak için Türkiye’nin kapısını aşındırıyor. İngiliz hükümetinin, maske ile tulum bulamayan ve korumasız çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının isyanı dindirmek için alelacele “Türkiye’den koruyucu ekipman geliyor” dediği ortaya çıktı.

İngiliz basını ve sağlıkçılar günlerdir Türkiye’den gelecek malzemelere gözünü dikerken yetkililer, Türkiye’den 84 ton koruyucu ekipmanın geleceğiyle ilgili açıklamayı, sevkıyatı garanti altına almadan yaptıklarını itiraf etti.

Sipariş için ricacı oldular

The Times gazetesinin haberine göre, bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick’in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi. İngilizlerin siparişi pazar günü Türkiye’ye geçtiği sonrasında Türk yetkililerden yardım istediği bildirildi. Türk Sağlık Bakanlığının da gelen rica üzerine pazartesi günü siparişi onayladığı öğrenilirken, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, “Evrak, izin, gümrük gibi gereken ne varsa yapıldı. Artık mesele, İngiliz hükümeti ile Türkiye’deki şirket arasında” dedi.

Öte yandan; İngiliz devlet bakanı Simon Clarke, içinde 400 bin koruyucu önlüğün de bulunduğu Türkiye’den gelecek sevkıyat için “Birkaç gün daha beklememiz gerekecek” dedi.