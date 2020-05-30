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Aktüel

Hassas burun ‘Roket’ kenevir bahçesini buldu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu arama köpeği ‘Roket’ ile yaptığı operasyonda 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30,66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:12:32 -
Hassas burun ‘Roket’ kenevir bahçesini buldu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu arama köpeği ‘Roket’ ile yaptığı operasyonda 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30,66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.



Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyünde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, , İ.A. ile Y.A. isimli şüphelilerin Lapseki’nin Şahinli köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisini üzerine harekete geçti. Sabah 07.00 saatlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile yapılan operasyonda, Şahinli köyünde bulunan şüphelilere ait ev, hayvan ağılı ve tarla olmak üzere üç farklı noktada ekili toplam; 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30.66 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen kenevirlere el konulurken, İ.A. ve Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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