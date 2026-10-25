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Yerel Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı
Yerel

Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı

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Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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