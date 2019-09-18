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Hasmının dükkanına traktörle girdi!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
Hasmının dükkanına traktörle girdi!

Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgada taraflardan birinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Viranşehir ilçe merkezinde aralarında daha önceye dayalı husumet bulunan Öztop ve Sağ ailesinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karışanlardan birinin, hasmının Eski Derik Caddesi'ndeki dükkanına traktörle girmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, traktörün iş yerine girmesi ve dükkanın camlarının kırılması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
  3. Eski Derik Caddesi
  4. kavga

YORUM YAZ

  • hüseyin hüseyin 21 dk önce
    CUMHURBAŞKINI VE TRAKTÖRÜNÜN NE ALAKASI VAR HABER İLE.

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