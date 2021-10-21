Haşlanmış nohuttan yemek nasıl yapılır? Etli nohut yemeği tarifi
Etli nohut yemeği gerekli malzemeler | Etli pilav yemeği hazırlamak isteyenler önceden haşlayıp derin dondurucuda sakladıkları nohutla nasıl yemek yapabileceğini araştırıyor. Peki, haşlanmış nohuttan yemek nasıl yapılır? Konserve nohuttan yemek nasıl olur?
Nohut yemeğine kim ‘hayır’ diyebilir ki! Nohut pişirmek için bir gece önce hazırlıklara başlanır. Bu sebeple son dakika nohut hazırlamak biraz zor görünür. Aslında bu düşünce yanlış önceden haşlayıp derin dondurucuda sakladığını nohut ya da marketlerde bulabileceğiniz konserve nohutla da dillere destan bir yemek hazırlayabilirsiniz.
Etli nohut yemeği tarifi
Malzemeler:
- 300 gram kuşbaşı et
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Karabiber
- Pul biber
- Sıvıyağ
Haşlanmış nohuttan yemek nasıl yapılır?
Öncelikle eti bir miktar yağ ile güzelce pişirin.
Ayrı bir tencerede soğanı kavurun.
Soğanın üzerine eti ekleyin.
Salçaları da ilave edip kavurmaya devam edin.
Tencereye sıcak su alın ve haşlanmış nohudu ilave edin.
Baharatları ekleyip yemeği pişmeye bırakın.
Yemeği et kullanmadan da hazırlamanız mümkün.
Afiyet olsun.