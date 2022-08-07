Haşlanmış nohut nohut suyu ne işe yarar? Kaynamış nohut suyunun faydaları nelerdir? Çiğ nohut yenir mi?

Baklagiller ailesine mensup olan nohutun faydaları saymakla bitmez. Ülkemizin hemen hemen her yerinde nohut yetiştirilmektedir. Şifa kaynağı olan nohutun boyu yaklaşık olarak 50 cm’ye kadar uzayabilmektedir. Şifa kaynağı olan bu baklagilin yetiştirilmesi en kolay bitkilerden bir tanesidir. Sofralarımızda oldukça yağın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sevimli bitkinin kalorisi ve besin değeri bir oldukça yüksek olan nohutun içeriğinde potasyum, fosfor, demir, protein bulunmaktadır. Nohutun faydaları nelerdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Çiğ nohut yenir mi? İşte tüm detaylar…

Baklagiller ailesinden olan nohutlar Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Özellikle kış aylarında oldukça tüketimi fazladır. Hem kış hem de yazın tüketimi yapılır. İçeriğinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırmaktadır. Nohut kemik, saç, cilt, kolesterol ve kalp için faydası bulunmaktadır. Nohut diyet yapan insanlar için özellikle de kadınlar için, tokluk hissi verir ve bu yönüyle de kilo vermeye yardımcı olur. Nohutun birçok hastalığa faydası olduğunu bilen insanlar tarafından sıklıkla sorulan sorulardan biriside nohut nasıl tüketilmeli gibi sorular merak edilmektedir. Şifa kaynağı olan bu besini genellikle mutfaklarımızda oldukça tüketimi yapılmaktadır. Sizlerde yemeklerinize katarak isterseniz tüketebilirsiniz veya nohutun suyunu da içebilirsiniz. Haşlanmış nohutun faydaları da en az suyunun faydası olduğu gibi haşlanmış halinin de vardır. Nohutunuzu bir tencere su ilave ederek tükettiğiniz zaman sindirimi optimize ederek kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Nohutun kalorisi ve besin değeri merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Beyaz ve yeşil nohut, nohutun sperme faydaları işte detaylar.

NOHUTUN FAYDALARI

•Şifa deposu olan bu baklagilin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan ilki diyabeti önlemesidir.

•Güçlü kemik gelişimi sağlar.

•Doğal bir kanser savaşçısıdır.

•Kalp sağlığını korur

•İltihapları giderir

•Saç dökülmesini önler, saçların uzamasını sağlar.

•Göz sağlığına faydası bulunmaktadır.

•Cilde faydası vardır

•Kilo vermeye yardımcı olur

•Mide bulantısı ve baş dönmesi sorununu gidermektedir.

•Uyku düzenini sağlar.

NOHUTUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Baklagiller ailesinden olan nohutun kalorisi 120 gramı 197 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise, %65 karbonhidrat, %21 protein, %14 yağ içermektedir.

Nohut Suyu Nasıl Hazırlanır?

Nohut Suyu İçin Gerekli Malzemeler:

Bir avuç nohut

İki bardak kaynamış sıcak su

Bir adet cam kavanoz

Nohut Suyunun Yapılışı:

Akşam saatlerinde, suyu kaynatın, ve, nohutu kavanozun içerisine alıp, suyu da üzerine dökün. Kavanozun kapağını kapatıp, sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda nohut suyu hazır olmuş olacak, Nohutun, minerallerini almış olan nohut suyunu, gönül rahatlığı ile, gereksinim duyduğunuz yerlerde kullanabilirsiniz artık…

Neden Nohudu Haşladığınız Suyu Asla Dökmemelisiniz?

Çünkü cilt hücrelerini yeniler ve cildi gençleştirir.

Çünkü gargara yaptığınızda ağız içinde oluşan yaralara iyi gelir.

Çünkü akciğerleri temizler.

Çünkü diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir, iltihapları önler.

Vücuttaki yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

Nohut Suyu İle Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Nohut suyu ile cilt bakımı yapabilmek için, ilk olarak cilt tipinize uygun bir cilt temizleyici ile cildinizi temizlemeli, sonrasında da bir pamuk yardımı ile nohur suyunu cildinize uygulayıp, yirmi dakika beklemelisiniz. Ardından cildinizi ılık su ile durulayabilirsiniz…

Kavrulmuş nohutun faydaları

Kilo kaybı Nohuttaki protein ve lif sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissi sağlar.

Sağlıklı kemikler Nohut; manganez, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve K ve A vitaminleri için iyi bir kaynaktır.

Daha sağlıklı cilt Nohutta bulunan C, E ve K vitaminleri cilt sağlığı için büyük önem taşır.

ÇİĞ NOHUT YEMENİN FAYDALARI

•Çiğ olarak tüketilen nohutun kemik büyümesi ve gelişimi sağlar.

•Kilo vermeye yardımcı olur

•Vücuttaki yaşlanma sonucu ortaya çıkan kırışıklıkları önler.

•Cildi güzelleştirir

•Kan şekerini düzenler

•Saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcım olur

NOHUT SUYUNUN FAYDALARI

•Baklagiller ailesinden olan şifa deposu olan nohut suyunun cilde faydaları da vardır. Bunlardan ilki cilt hücrelerini yeniler ve cildi gençleştirir

•Nohut suyunun gargara yaptığınız zaman ağız içindeki yaraları temizler

•Akciğeri temizler

• Vücuttaki iltihapları önler

•Vücuttaki yaraların hızla iyileşmesini sağlar

•Bağırsakları temizler

•İdrar söktürücüdür

• Nohut suyu ile zayıflayanlar da oldukça fazladır. Nohut metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeyi sağlar.

•Vücuttaki ödem ve şişlikleri giderir

•Romatizma ağrılarına iyi gelir

BEYAZ NOHUTUN FAYDALARI

sabah'ta yer alan habere göre: Beyaz renkte olan nohutu genellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bir besindir. Bu sağlıklı besin sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. Midedeki asit oranını dengelemeye yardımcı olmaktadır. Mide yanması ve ekşimesine faydası bulunduğu bilinmektedir.

YEŞİL NOHUTUN FAYDALARI

Yeşil nohut olarak bilinen taze nohut, yeşil yapraklarının arasında daha gelişimini tam olarak tamamlayamadığı besine denir. Bu şifa deposu olan yeşil renkteki nohut büyük oranda bitkisel protein içermektedir. Buda kolesterolü düşürmeye yardımcı olmaktadır. Vücudu kuvvetlendirir sizlere enerji verir.

HAMİLEİKTE NOHUTUN FAYDALARI

Gebe olan anne adayları, hamileliklerinde nohut tüketmeleri hem bebeğin sağlığı için hem de kendi sağlıklarına oldukça fazlası vardır. Şifa deposu olan nohuttaki yüksek lif, potasyum, C vitamini ve B-6 vitamini bakımından zengin olması kalp sağlığına fayda sağlar. Anne karnındaki bebeğin gelişimine de oldukça faydası olmaktadır.

Nohut yemeği yaparak faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte size en güzel nohut yemeği tarifi üstelik püf noktalarıyla...

Nohut Pişirmenin Püf Noktaları

Nohut Pişirmenin Püf Noktaları Tarifi İçin Malzemeler

Geceden ıslatılmış nohut

Sıvı yağ

Salça

Soğan

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Sıcak su

1 tane et suyu tableti veya et

Nohut Pişirmenin Püf Noktaları Tarifi Nasıl Yapılır?

Nohut pişirirken dikkat edilecek hususlar;

-Nohut bir gece önceden soğuk suyla ıslatılmalıdır. İçine isteğe bağlı 1 çay karabiber, karbonat eklenebilir. Karbonat nohutun dış zarlarını yumuşatıp daha kolay pişmesini ve gazını hafifletmesini sağlayacaktır. Nohut yaparken içine 1-2 ilikli kemik atılması nohutu daha lezzetli yapacaktır.

-Nohut kıymalı da yapılabilir ama az yağlı iri doğranmış kuzu eti nohutu çok lezzetli yapacaktır.

-Nohutu akşam yemeğine ikram etmeyi düşünüyorsanız sabahtan pişirin. Çünkü akşama kadar özü ve kıvamı gelir.

-Normal tencerede nohut pişiriyor iseniz su ilave ederken soğuk su kullanın ama düdüklü kullanıyorsanız sıcak su kullanın.



Nohut yemeğimizi yapmaya geçelim. Öncelikle soğanımızı yemeklik doğruyoruz. düdüklüye yağ koyup soğanımızı ekliyoruz ve rengi değişene kadar kavuruyoruz. Daha sonra salçamızı ekliyoruz, az daha kavurup nohutu ekliyoruz. Ben o esnada çok az su ekliyoruz. Daha sonra baharat ve tuzu atıyoruz. Sonra sıcak suyu kıvama göre ekliyoruz ve et suyu tabletini ekliyoruz düdüklüyü kapatıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Eğer etli yapacak iseniz en başta soğanı kavurduğumuz sırada atın. Afiyet olsun