Haşimato hastalığı nedir neden olur, belirtileri neler? Haşimato tedavisi nasıl yapılır?

Hashimoto hastalığı, bağışıklık sistemimizin boyunumuzda yer alan tiroid bezine saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hhaşimatoda bağışıklık sistemi sağlıklı hücrelere saldırarak tiroid bezinin daha az salgı yapmasına neden olur. Bu hastalıkta vücut, tiroit bezini ortadan kaldırmak amacıyla yüksek oranda anti-tiroglobulin ve anti-TPO antikoru üretir. tiroid bezinde çok sayıda iltihap hücresi birikir ve tiroid hücreleri hasar görerek tiroit hormonunda azalmalara neden olur.

Haşimato hastalığı belirtisi nedir?

Genel olarak kilo alma, kabızlık, seste değişiklik, karam, yorgunluk, kolay üşüme, cilt kuruluğu gibi belirtilere sık rastlanır. Ancak bu belirtiler birçok hastalıkta görüldüğünden dolayı hastalığın tespiti zordur.

Adet düzensizlikleri

Dilde büyüme

Asabiyet

Depresyon

İştahsızlık

Soluk cilt rengi

Gözaltlarında ve yüzde şişme

Konuşmada yavaşlama

Konsantrasyon bozukluğu

Unutkanlık ve hareketlerde yavaşlama

Nabız sayısında düşme gibi belirtiler de görülebilmekte.

Haşimato nedenleri nelerdir?

Haşimato hastalığı bazı risk gruplarında daha sık olarak görülmekte.

Sigara içenler

Hamileler

Ailede haşimato geçmişi olanlar

Tip 1 diyabet, Vitiligo, Romatoid Artrit, Pernisiyöz Anemi, Lupus, Çölyak Hastalığı, Addison Hastalığı ve hepatit gibi otoimmün rahatsızlığı olanlar Haşimato hastalığı açısından riskli gruplardır.

Haşimato tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın tedavisinde genellikle ilaç tedavisi uygulanır. İlaç kullanımı ile birlikte düzenli egzersiz yapılması ve yeterli dengeli bir diyet uygulanması tedavinin başarısını arttırır. Yapılan kan testlerinde hormon değerleri normal ise doktor tarafından düzenli diyet ve egzersiz ile birlikte hastalığın gidişi takip altına alınır. Eğer hipotiroid bulgusuna rastlanırsa levotiroksin içeren haşimatoya uygun ila tedavisi uygulanır.