Haşimato hastalığı nedir neden olur, belirtileri neler? Haşimato tedavisi nasıl yapılır?
Haşimato hastalığı neden olur Haşimato hastalığının belirtileri nelerdir? Haşimato hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Haşimato hastaları ne yemeli ne yememeli? Haşimato hastalığının sebebi nedir? Haşimato hastalığı kanser Yapar mı soruları merak edilmekte. Haşimoto hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olan ve en sık görülen hastalıktır.
Hashimoto hastalığı, bağışıklık sistemimizin boyunumuzda yer alan tiroid bezine saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hhaşimatoda bağışıklık sistemi sağlıklı hücrelere saldırarak tiroid bezinin daha az salgı yapmasına neden olur. Bu hastalıkta vücut, tiroit bezini ortadan kaldırmak amacıyla yüksek oranda anti-tiroglobulin ve anti-TPO antikoru üretir. tiroid bezinde çok sayıda iltihap hücresi birikir ve tiroid hücreleri hasar görerek tiroit hormonunda azalmalara neden olur.
Haşimato hastalığı belirtisi nedir?
Genel olarak kilo alma, kabızlık, seste değişiklik, karam, yorgunluk, kolay üşüme, cilt kuruluğu gibi belirtilere sık rastlanır. Ancak bu belirtiler birçok hastalıkta görüldüğünden dolayı hastalığın tespiti zordur.
Adet düzensizlikleri
Dilde büyüme
Asabiyet
Depresyon
İştahsızlık
Soluk cilt rengi
Gözaltlarında ve yüzde şişme
Konuşmada yavaşlama
Konsantrasyon bozukluğu
Unutkanlık ve hareketlerde yavaşlama
Nabız sayısında düşme gibi belirtiler de görülebilmekte.
Haşimato nedenleri nelerdir?
Haşimato hastalığı bazı risk gruplarında daha sık olarak görülmekte.
Sigara içenler
Hamileler
Ailede haşimato geçmişi olanlar
Tip 1 diyabet, Vitiligo, Romatoid Artrit, Pernisiyöz Anemi, Lupus, Çölyak Hastalığı, Addison Hastalığı ve hepatit gibi otoimmün rahatsızlığı olanlar Haşimato hastalığı açısından riskli gruplardır.
Haşimato tedavisi nasıl yapılır?
Hastalığın tedavisinde genellikle ilaç tedavisi uygulanır. İlaç kullanımı ile birlikte düzenli egzersiz yapılması ve yeterli dengeli bir diyet uygulanması tedavinin başarısını arttırır. Yapılan kan testlerinde hormon değerleri normal ise doktor tarafından düzenli diyet ve egzersiz ile birlikte hastalığın gidişi takip altına alınır. Eğer hipotiroid bulgusuna rastlanırsa levotiroksin içeren haşimatoya uygun ila tedavisi uygulanır.