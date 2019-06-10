Kilis Belediyesi Mehmet Abdi Bulut,kent genelinde haşere, sivrisinek mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Başkan Bulut, haşerelerle mücadele de tam başarıya ulaşmak için halkın da duyarlı olması çok önemli olduğunu ifade ederek, “Halkımızın çöplerini çöp konteynerlerine kapalı bir şekilde atmaları rica olunur. Gelişigüzel sokaklara ve konteyner çevresine bırakılan çöpler haşerelerin en çok üreme yaptıkları yerlerdir.Bu şekilde halkımızla birlikte hareket edersek kısa sürede çözüme ulaşabileceğimizin yanı sıra şehrimizde çevre kirliliğinin de önüne geçerek, yaşam alanlarının sağlıklı olmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.