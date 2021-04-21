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Dünya Haseke'de irtibat ofisi açıyorlar! İsveç'ten YPG’ye açık açık destek
Dünya

Haseke'de irtibat ofisi açıyorlar! İsveç'ten YPG’ye açık açık destek

Terörist sevici batının ikiyüzlü tutumu sürüyor... İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, “SDG” takma adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:40:00 -
Haseke'de irtibat ofisi açıyorlar! İsveç'ten YPG’ye açık açık destek

Hultqvist ile terörist elebaşı Şahin’in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı. Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı: “İsveç olarak, sizlerle (YPG) uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim.” Hultqvist, YPG/PKK’ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye’nin kuzeydoğusuna temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını da söyledi.

Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı

Görüşmelerin basına yansımasının ardından İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, ülkesinin terör örgütlerine verdiği destek konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.

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