Haseke'de irtibat ofisi açıyorlar! İsveç'ten YPG’ye açık açık destek

Hultqvist ile terörist elebaşı Şahin’in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı. Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı: “İsveç olarak, sizlerle (YPG) uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim.” Hultqvist, YPG/PKK’ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye’nin kuzeydoğusuna temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını da söyledi.



Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı



Görüşmelerin basına yansımasının ardından İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, ülkesinin terör örgütlerine verdiği destek konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.