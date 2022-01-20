Haseke'de hapishaneye saldırı! DAEŞ'li teröristler firar etti

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DAEŞ'e mensup yabancı uyruklu teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DAEŞ'li firar etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde sadece DAEŞ'li teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi çevresinde patlama sesleri duyuldu.

TSİ 21.00 sularında DAEŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, YPG/PKK'lı teröristler gibi davranarak Sanayi Hapishanesine saldırı düzenledi.

Bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştiren grup, hapishane çevresinde YPG/PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Saldırının ardından hapishanede isyan çıktı. Kaynaklar bu sırada 25 DAEŞ'linin cezaevinden kaçtığını belirtti.

YPG/PKK isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek gönderdi, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri de YPG/PKK’lı teröristlere, aydınlatma fişekleri atarak havadan destek verdi.

Çatışmaların devam ettiği olayda en az 3 YPG/PKK'lı terörist yaralandı.

Saldırı ve çatışmalar sonucu hapishane yakınındaki bir yakıt istasyonunda da yangın çıktı.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DAEŞ'li bulunuyor.

Buradaki DAEŞ'li teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.