  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Haseke'de hapishaneye saldırı! DAEŞ'li teröristler firar etti
Dünya

Haseke'de hapishaneye saldırı! DAEŞ'li teröristler firar etti

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DAEŞ'e mensup yabancı uyruklu teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DAEŞ'li firar etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 23:20:00 -
Haseke'de hapishaneye saldırı! DAEŞ'li teröristler firar etti

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DAEŞ'e mensup yabancı uyruklu teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DAEŞ'li firar etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde sadece DAEŞ'li teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi çevresinde patlama sesleri duyuldu.

TSİ 21.00 sularında DAEŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, YPG/PKK'lı teröristler gibi davranarak Sanayi Hapishanesine saldırı düzenledi.

Bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştiren grup, hapishane çevresinde YPG/PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Saldırının ardından hapishanede isyan çıktı. Kaynaklar bu sırada 25 DAEŞ'linin cezaevinden kaçtığını belirtti.

YPG/PKK isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek gönderdi, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri de YPG/PKK’lı teröristlere, aydınlatma fişekleri atarak havadan destek verdi.

Çatışmaların devam ettiği olayda en az 3 YPG/PKK'lı terörist yaralandı.

Saldırı ve çatışmalar sonucu hapishane yakınındaki bir yakıt istasyonunda da yangın çıktı.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DAEŞ'li bulunuyor.

Buradaki DAEŞ'li teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay