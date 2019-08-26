İSTANBUL (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları hususunda Iraklı grupların Suriye'den çekilmesini isterken, saldırıya ilişkin soruşturmanın da uluslararası gözlemde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Sadr, Twitter'dan Haşdi Şabi'nin üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Irak'taki terör eylemleriyle ilgili (Siyonist düşmanı) temize çıkarmıyorum." ifadesini kullanan Sadr, "Ancak eminin böyle bir adım atmazlar çünkü bunun karşılığının güvenliği ve nüfuzu açısında sarsıcı olacağını, Siyonizmin sonunun Irak'ın elinden olacağını biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sadr, suçun kanıtlanması halinde tüm taraflardan sabırlı davranmalarını isteyerek, "Irak hükümeti, soruşturmayı hızlı şekilde hatta uluslararası gözlem altında gerçekleştirmekle yükümlüdür." görüşünü açıkladı.

Iraklı Şii lider, sahadaki gerçekle bağdaşmayıp, sürece etkisi olmayan duygusal ve ateş püskürten beyanatlardan uzak durulmasını, aksi durumda Irak'ın küçük duruma düşebileceği uyarısında da bulundu.

Irak'ın, özellikle Suriye sınırının, tüm taraflardan korunmasının gerektiğini vurgulayan Sadr, "Iraklı gruplar da Suriye'den çekilmelidir." ifadesini kullandı.

- Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları



Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.



Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.



Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.



Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.



Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla, Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

