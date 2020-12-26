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Dünya Haşdi Şabi Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenledi
Dünya

Haşdi Şabi Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenledi

Haşdi Şabi başkentteki ünlü Tahrir Meydanı’nda, İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken yaptıkları gösteri ile sembolik cenaze merasimi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:42:00 -
Haşdi Şabi Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenledi

İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken örgüt başkent Bağdat’ta gösteri düzenledi.

Haşdi Şabi gösteri düzenledi

Geçtiğimiz Ocak ayında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken, Haşdi Şabi başkentteki ünlü Tahrir Meydanı’nda gösteri düzenledi.

Tahrir Meydanı’na giden yollar kapatıldı

Gösteriye Haşdi Şabi destekçileri katılırken, Tahrir Meydanı’na giden bütün yollar kapatıldı. Gösteride ABD hava saldırısında ölenler için sembolik cenaze merasimi düzenlendi.

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