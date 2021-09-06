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Dünya Haşdi Şabi komutanı Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Haşdi Şabi komutanı Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Haşdi Şabinin önemli komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Irak'ın Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 07:43:00 -
Haşdi Şabi komutanı Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın AA muhabirine bildirdiğine göre, Haşdi Şabi el-Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr Nahiyesi'nde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.

Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

 

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