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Hasat öncesi tüccarlara denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde fındık alım satımı yapan dükkanlarda hassas kantar denetimi yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
Hasat öncesi tüccarlara denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde fındık alım satımı yapan dükkanlarda hassas kantar denetimi yaptı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fındık hasadının başladığı bugünlerde denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Şehir merkezinde fındık ticareti ile uğraşan esnafları denetleyen ekipler vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hassas kantarları inceledi. 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen denetim çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen hassas ağırlıklarla alış verişte kullanılan terazi ve kantarların kontrolleri yapıldı. Belirlenen standartlara uygun olmayan esnaflara cezai işlem uygulanan inceleme hakkında yapılan açıklamada “Düzce genelinde yaklaşan fındık hasadı sebebiyle Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fındık tüccarlarına denetim düzenlemiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen hassas ağırlıklarla yapılan incelemede, standartlara uygun olmayan kantar kullanan esnaflar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapılmış, gramajı uygun olmayan kantar ve terazilere el konulmuştur. Vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması için düzenlenen denetimler belirli aralıklarla düzenli olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
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