Hasankeyf’teki butik otellerde sona gelindi

BATMAN (İHA) – Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bağlı Üçyol köyünde yapımına başlanan Üçyol Köyü Butik Otel Projesinde sona gelindi.

Batman Valiliği, Hasankeyf Kaymakamlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Üçyol köyünde bulunan mağaraların konaklama tesislerine dönüştürülerek turizme kazandırılmak amacıyla başlatılan Üçyol Köyü Butik Otel Projesinde sona yaklaşıldı. Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından 2015 yılında hazırlanan, Üçyol Köyü Butik Otel Projesi ile 9 mağaranın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf’in turizm anlamında çok önemli bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Kaymakam Koç, “Hasankeyf, bölgedeki en önemli turizm rotalarından bir tanesidir. Hem geçmişinde hem de geleceğinde bu özelliğini devam ettirmiş olacak. Bu anlamda bizden önceki yönetici arkadaşlarımızın burada başlatmış oldukları adımlarını 5-6 yıl önce mastır planda yapılmış olan bu projenin bugün sonuna doğu gelmiş bulunmaktayız. Özellikle Hasankeyf bölge turizminde GAP turizmi diye ifade edilen rotanın sonunda yer alan ve bu anlamda gerçekten bizim gözbebeğimiz olan bir turizm noktasıdır. Bu noktada turizmi destekleyecek en önemli unsur ise konaklama. Konaklama itibarı ile ilçemiz merkezinde bugüne kadar hiçbir yatak kapasitemiz bulunmamaktaydı. Buradaki butik otelle birlikte ilk adımını attığımız bu konaklama tesisimiz hizmete girdiğinde burada mağara oteller butik otel anlamında özellikle Kapadokya bölgesinde çok ilgi çeken bir tesisimizdi. Burada hizmete almış olacağız. Burada yatak kapasitemizin oluşmasıyla birlikte çeşitli turizm alanlarında da hizmet vermeye başlayacağız. Akabinde çok yakın dönemde kendi iç donanımlı ihalesi de yapıldı ve o da şuanda bitme noktasına gelmiş olan üniversitemizin bir uygulama oteli var. Onu da bu kapsamda entegre ederek ilçemizin ve Batman’ın yatak kapasitesine turizm amaçlı olarak hizmete sunmaya başlayacağız” dedi.

“Hasankeyf’teki güzergahların turizme kazandırılmasını hedefliyoruz”

Özellikle Hasankeyf’in önümüzdeki yıllarda turizm potansiyelinin çok yüksek olacağını değerlendirdiklerini kaydeden Kaymakam Koç, şöyle devam etti:

“Sadece Hasankeyf tarihi, kültürel özellikleriyle değil, bunun yanında başka özellikleriyle de turistlerimize hizmet etmesi ve ilgi noktası olmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda güzel bir gölümüz oluşacak ve bu göl çevresi içerisinde yapılabilecek alternatif turizmlerle de yakından ilgileniyoruz ve onların planlama çalışmalarını da yürütüyoruz. Özellikle burada baraj gölünün güneyinde kalacak olan kale ve buradaki Hasankeyf darphanesi olarak bilinen alanın arasındaki vadilerin gerçekten çok ilgi çekici bir yere sahip. Bu yerlerin, buradaki güzergahların turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte ilgi çekici faaliyetlerden bir tanesi de şu olacak, özellikle burada gölün oluşmasıyla birlikte sağlıklı hava akımlarının olacağını düşünüyoruz. Turistik hava faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz. Bu anlamda yakın zamanda konunun uzmanları tarafından burada bir atlayış da gerçekleştirildi. Daha önceki yıllarda da gerçekleştirilmişti. Yamaç paraşütü ve hava sporları anlamında Hasankeyf’i de bu anlamda turizm içerisinde bir halka olarak gerçekten öne çıkartmayı hedefliyoruz. Bunda da önemli iddialı bir merkez haline geleceğimize inancımız tamdır.”