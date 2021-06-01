Hasankeyf’te tarihi Küçük Saray’ın yükseltme işlemi 6 metreye ulaştı
Batman’ın yukarı Hasankeyf ilçesinde kalan ve Ilısu Baraj Göleti'nin altında kalmaktan kurtarılan tarihi Küçük Saray’ın yükseltilmesi çalışmalarında dördüncü kademe kaldırma işlemi de tamamlandı.
Tarihi yapının toplam 6 metre yükseltileceğini anımsatan DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü, “Küçük Saray'ın 4 aşamada ve toplam 6 metre yükseltileceği projede dördüncü kademe kaldırma işlemi de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından eserin altına beton imalatı yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.