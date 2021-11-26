  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme’nin annesi kaynatası için ne dedi?
Aktüel

Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme’nin annesi kaynatası için ne dedi?

Müslüme dede Hasan Yağal'ın mı? Müslüme Mersin Gülnar ilçesinde kaybolmuştu. Yörük kızı Müslüme’nin cansız bedeni 10 gün sonra dağlık bir arazide bulunmuştu. Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin skanllardan bir bir ortaya çıkıyor. Müslüme’nin ölümü sonrası tutuklanan dede Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı, dede Hasan Yağal Müslüme’nin katili mi? soruları hem merak ediliyordu. Müslüme’nin ölümünden sonra tutuklanan dede Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ise merak konusu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:23:00 - 2021-11-26 16:21:04
Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme’nin annesi kaynatası için ne dedi?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Müslüme dede Hasan Yağal'ın çoçuğu mu?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Müslüme Yağal, ailesi kırsal alanda çadır kurdukları sırasında kaybolmuştu. Küçük kızı arama çalışmalarında 9 gün boyunca bir gelişme yaşanmamış, 10'uncu günde ise olay yerine 7 km uzaklıkta ailenin bir komşusu küçük kızın cansız bedeni bulmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aileden 8 kişi gözaltına alınmıştı, 7 kişi serbest bırakılmıştı. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı.

Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi. Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı.

Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi: "İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki insansız silah birleştirildi! Türk mühendisler gururla paylaştı
Teknoloji

İki insansız silah birleştirildi! Türk mühendisler gururla paylaştı

STM tarafından üretilen Döner Kanatlı Gözcü İnsansız Hava Aracı (İHA) TOGAN, İnsansız Kara Aracı (İKA) GÖLGE SÜVARİ’ye entegre edildi...
Müge Anlı acı haberi canlı yayında verdi
Medya

Müge Anlı acı haberi canlı yayında verdi

Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan avukat Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Yayına dakikalar kala acı haberi aldıklarını ..
İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: 2022'de başlıyor
Teknoloji

İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: 2022'de başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Tipi Hücumbot Projesi"nde ilk prototip geminin inşasına 2022 yılında başlanacağını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay