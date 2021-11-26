Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme’nin annesi kaynatası için ne dedi?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Müslüme dede Hasan Yağal'ın çoçuğu mu?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Müslüme Yağal, ailesi kırsal alanda çadır kurdukları sırasında kaybolmuştu. Küçük kızı arama çalışmalarında 9 gün boyunca bir gelişme yaşanmamış, 10'uncu günde ise olay yerine 7 km uzaklıkta ailenin bir komşusu küçük kızın cansız bedeni bulmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aileden 8 kişi gözaltına alınmıştı, 7 kişi serbest bırakılmıştı. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı.

Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi. Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı.

Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi: "İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."