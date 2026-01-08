Hasan Ufuk Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

CHP, DEVA ve Gelecek Partisi'nden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasının yankıları sürüyor.

AK Parti'nin dünkü grup toplantısında DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi’nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye katıldı.

Çakır, rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşmada, "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Selam duruyorum kendisine" ifadelerini kullandı.

Çakır ayrıca "İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını öne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçicidir, onur ve haysiyet, şeref kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zoru seçtim çünkü bu millet yalanı değil hakikati, eğilmenin değil direnenlerin yanındadır. Bugün buradayım, hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak." açıklamasında bulundu.

Ali Mahir Başarır çıldırdı

Çakır'ın AK Parti'ye geçmesi CHP'nin ayarını bozdu. Fondaş medyanın başını çeken Sözcü'ye konuşan CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu ifadeleri kullandı:

" Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na yalvardım. Yapmayın efendim dedim. İstenmedi buna rağmen aday yapıldı. Şimdi yaşanan tabloyu görüyoruz. Utanç verici bir tablo. Altinci sırada gençlikten gelen mücadele veren her zaman gördüğümüz kardeşimiz vardı. Onun önüne koyuldu bu arkadaş. Bugün gördük ki Erdoğan'a selam çakıyor. Biz uyardık, daha ne diyebilirim. Yalvardım Kemal Bey'e. Ben birinci sıradaydım. Gençlik Kolları başkanımızın hakkını yemeyin dedim. Bu adam çok sakıncalı bir adam dedim. Benim duygusal kopuşum budur. Mersin'liye yapılan partiye yapılan yanlışı unutmadım. Benim o günkü ses kayıtlarımı CNN Türk'te canlı yayında dinlettirdi. Gene böyle tipler gelse aynı tepkiyi veririm. Grup Başkanvekillerimiz Engin Özkoç, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel hepsi karşı çıktı. PM'de dakikalarca tatışıldı. Kimse istemedi ama tüm çabamıza rağmen bu kişi beşinci sıradan partinin emeğini, Mersin halkının tercihini AKP sıralarında kullandı. Erdoğan, o bile şaşırdı o selam çakarken. Mersin'li bunu affetmeyecektir. Madem kendilerine bunu yakıştırdılar. Diyecek bir sözüm yok."