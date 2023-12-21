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Siyaset Hasan Turan'dan iktidarı 'Filistin' konusunda eleştirenlere tokat gibi cevap!
Siyaset

Hasan Turan'dan iktidarı 'Filistin' konusunda eleştirenlere tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 17:13:00 - 2023-12-21 18:03:41

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, katil İsrail'in Gazze toprakları başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Turan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının Filistin için çabasını hedef alanları eleştirdi.

Hasan Turan, "İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti. İsrail’in işlemediği savaş suçu kalmadı. Hastaneleri, camileri, meskun mahalleri hatta kendilerinin tayin ettikleri güvenli bölgeleri bile vurdular. Batı ülkeleri insanlık dışı saldırılara kayıtsız kaldı. Bu tutumun insanlığın geleceği açısından endişeye neden oluyor." dedi.

Turan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Bazı medya kuruluşları Gazze saldırışlarına ilişkin yayınlarında İsrail’in topla, tüfekle yapamadığını ‘yumuşak güç’ olarak nitelenen medyayla yapmak istiyor. Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayan her kim varsa ve Türkiye'nin verdiği örnek mücadeleyi her kim küçümsüyor, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyorsa ya gaflet ya delalet ya da ihanet içerisindedir.

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