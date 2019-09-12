0553 313 94 23

Hasan Sert İzmit’te anılacak

KOCAELİ(İHA) – Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından Hasan Sert vefatının 9.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
Hasan Sert İzmit’te anılacak

KOCAELİ(İHA) – Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından Hasan Sert vefatının 9. yılında İzmit Belediyesi tarafından anılacak.


Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından olan ve Kocaeli’ni uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden Hasan Sert, vefatının 9. yılında İzmit Belediyesi tarafından anılacak. 15 Eylül Pazar günü İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan bisiklet trafik eğitim merkezinde bulunan anıt önünde gerçekleşecek program kapsamında saat 09.00’da tur startı verilecek. Bisikletçiler tarafından yapılacak turun sonunda Hasan Sert fotoğraflarının yer aldığı sergi ve konuşmalarla anma programı tamamlanacak. Hasan Sert 2010 yılında Romanya’da bisikleti ile antrenman yaparken elim bir kaza sonucu vefat etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıca’da 132 kilo kaçak tütün imha edildi
    1. Darıca’da 132 kilo kaçak tütün imha..
    2. Büyükbaş hayvanların ölümü karşısında..
    3. Bir isim daha AK Parti'den ihraç..
    4. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    5. 'Facebook İstasyon' İstanbul'da açıldı
    6. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    7. Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası..
    8. Büyükşehir zabıtasından kantinlere..
    9. İETT Genel Müdürlüğüne Hamdi Alper..
    10. Tosya’da Suluca ve Çifter köylerine..
    11. Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    12. "Özbekistan Türk Konseyine katılma..
    13. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    14. 4 kişiye umut olacak organlar hava..
    15. Akıllı İmalat ve Hizmet Sistemleri..
    16. Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
    17. III. Uluslararası Osmanlı..
    18. Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun..
    19. Başkan Söğüt: “Talep ve önerileriniz..
    20. DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir..
    21. Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen..
    22. Hamamyolu’nda ’Çay’ referandumu başladı
    23. Başkan Atay, Çeştepe Cemevi’nde aşure..
    24. Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği..
    25. Türkiye'den Kosovalı işitme engelli..
    26. ESO’dan ihracatı arttıracak hamle
    27. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı..
    28. Çavuşoğlu kararı açıkladı! Bir ülke..
    29. Bodrum'da rezidans ve villa..
    30. Johnson'dan Kraliçe'ye yalan söylediği..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı