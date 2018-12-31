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'Hasan Karakaya' belgeseli Akit TV'de!

Mescid’i Nebevi'de Peygamberimiz'in manevi huzurunda son nefesini vererek Rahman'a kavuşan gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ağabeyin vefatının 3. yıl dönümünde çile ve mücadelelerle geçen hayat hikayesini için hazırlanan özel belgesel gün boyu Akit TV ekranlarında olacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
'Hasan Karakaya' belgeseli Akit TV'de!

3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Suudi Arabistan gezisi sırasında Mescid-i Nebevi'de ruhunu Rabbi Rahimi'ne teslim ederek aramızdan ayrılan Hasan Karakaya ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Ömrünü İslam davası uğrunda mücadelerle geçiren usta kalem için hazırlanan özel belgesel bugün gün boyu (Pazartesi) Akit TV ekranlarında olacak.

'Hasan Karakaya belgeseli' yayın saatleri;

-12:25

-15:25

-18:25

-00:25

Akit TV frekans;

Türksat 4A 12729 Mhz

Polarizasyon: Dikey

Sembol: 30000

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
  1. Akit TV
  2. Mescid-i Nebevi
  3. Hasan Karakaya
  4. belgesel

YORUM YAZ

  • HaticeHatice49 dk önce
    Namazlarimdaki fatihalarimi kattigim insanlardan biridir hasan bey oldu allah rahmet etsin simdi olsaydi belgeleriyle neleri yazardi acaba mesela herkes useme bin ladeni abd oldurdu zanneder ama hasan bey onun bobrek yetmezliginden oldugunu soylemistir kk nin babasinin tapu da gorevli olup onun sahtekarlikla iki ailenin arazisini nasil baskalarina peskes cektiginibeylikduzu belediye baskani simdi buyuksehir belediye baskan adayinin kendisine bir yazisindan dolayi olmeden once yaptigi mafya vari saldirisini gulencileri bunlari arastirmadan yazmayan bir gazeteciydi allah nur icinde yatsin akiti sanalda okuyunca arada bir ah hasan bey olsaydi nede guzel doktururdu derim allah ailesine ve akit gazetesine sabir versin

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