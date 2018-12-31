'Hasan Karakaya' belgeseli Akit TV'de!

3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Suudi Arabistan gezisi sırasında Mescid-i Nebevi'de ruhunu Rabbi Rahimi'ne teslim ederek aramızdan ayrılan Hasan Karakaya ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Ömrünü İslam davası uğrunda mücadelerle geçiren usta kalem için hazırlanan özel belgesel bugün gün boyu (Pazartesi) Akit TV ekranlarında olacak.

'Hasan Karakaya belgeseli' yayın saatleri;

-12:25

-15:25

-18:25

-00:25

Akit TV frekans;

Türksat 4A 12729 Mhz

Polarizasyon: Dikey

Sembol: 30000