'Hasan Karakaya' belgeseli Akit TV'de!
Mescid’i Nebevi'de Peygamberimiz'in manevi huzurunda son nefesini vererek Rahman'a kavuşan gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ağabeyin vefatının 3. yıl dönümünde çile ve mücadelelerle geçen hayat hikayesini için hazırlanan özel belgesel gün boyu Akit TV ekranlarında olacak.31 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Suudi Arabistan gezisi sırasında Mescid-i Nebevi'de ruhunu Rabbi Rahimi'ne teslim ederek aramızdan ayrılan Hasan Karakaya ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Ömrünü İslam davası uğrunda mücadelerle geçiren usta kalem için hazırlanan özel belgesel bugün gün boyu (Pazartesi) Akit TV ekranlarında olacak.
'Hasan Karakaya belgeseli' yayın saatleri;
-12:25
-15:25
-18:25
-00:25
Akit TV frekans;
Türksat 4A 12729 Mhz
Polarizasyon: Dikey
Sembol: 30000
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