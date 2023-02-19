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Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 15:20:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir. (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

Adres : Osmanlı Mah. Havalimanı Yolu Bulvarı No: 267/1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel : 0342 211 80 80/1531-1130-1402-2201

Faks : 0342 211 80 81

E-Mail : [email protected]

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.02.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.03.2023

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 10.03.2023

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 15.03.2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 31.03.2023

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

- Atanmaya hak kazanan Adayın tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

- Asil kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili dekanlığa başvuru yapması gerekmektedir.

- YÖKDİL Yabancı Dil sınav sonuç belgesiyle başvuru yapan adayların ilgili alanda sınava girmesi gerekmektedir. (Fen, Sosyal, Sağlık)

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