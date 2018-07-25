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Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? Rekabet Kurulu üyesi olan Hasan Hüseyin Ünlü nereli? Daha önce nerede çalıştı

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Rekabet Kurulu üyeliklerine de atama yapıldı. Rekabet Kurulu üyesi olan Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? Hasan Hüseyin Ünlü nereli?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:10
Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? Rekabet Kurulu üyesi olan Hasan Hüseyin Ünlü nereli? Daha önce nerede çalıştı

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Rekabet Kurulu üyeliklerine de atama yapıldı. Rekabet Kurulu üyesi olan Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? Hasan Hüseyin Ünlü nereli?


Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı. Söz konusu atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 22’inci maddesi ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci ve 3’üncü maddeleri uyarınca uygun görüldü. Tefenni’li esnaf Hüseyin Ünlü MHP 27.Dönem Milletvekili Adayı idi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:10
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