Hasan Gürsoy kimdir? Uzun Mehmet Camii mimarı Hasan Gürsoy nerelidir?
Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak. Uzun Mehmet Camisi’sini yapanın Hasan Gürsoy olduğu açıklandı. Peki Hasan Gürsoy kimdir? Uzun Mehmet Camii mimarı Hasan Gürsoy nerelidir?
Hasan Gürsoy kimdir? Kastamonu’nun İnebolu İlçesi’nin Evreniye köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren İstanbul’un Fatih İlçesi’nin Küçükpazar semtinde yaşayan Hasan Gürsoy, Mimarsinan İlkokulu’nda ve Vefa lisesinde okudu. Semtin spor kulübü Sakaryaspor’da başkanlık yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imam hatip lisesinden arkadaşı olan Hasan Gürsoy’un geçmişte özellikle Erdoğan’ın Saray Cezaevi’ndeki günlerinde destek olduğu biliniyor. Hasan Gürsoy, temellerini 1988 yılında attığı ve kurumsal yapısını 1998 yılında kurduğu Gürsoy Grup ile inşaat, metal, doğal taş, tarım-gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir.