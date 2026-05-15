Zaman algınız değişecek! Eski ve yeni saat ustalarından dev iş birliği

İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet, 1875’ten bu yana saat üretiyor.

Şirketin geçmişine, 1934’te ilk iskelet saati geliştirmek ve piyasadaki en ince saatlerden bazılarını üretmek gibi çok sayıda yenilik yazılmış durumda.

Firmanın geleneklere son meydan okuması ise, eğlenceli ve ulaşılabilir fiyatlı saatleriyle tanınan Swatch ile yaptığı işbirliği.

Bu cesur hamle, itibarı köklü kabullerle sık sık gölgelenen bir sektörün sınırlarını zorlamayı hedefleyen Audemars Piguet CEO’su Ilaria Resta’nın vizyonunun bir parçası.

Resta özellikle saat yapımının muhafazakâr, erkek egemen bir zanaat olduğu anlatısını yıkmaya tutkulu.

Tarihi saat ustalarından pop art tasarımlı saatler

Audemars Piguet ve Swatch’un yeni Royal Pop koleksiyonu (kaynak İngilizce), şirketlerin basın bülteninde yazdığına göre “yaratıcılık ile cesareti yüksek saatçilikle buluşturuyor”.

Pop Art’tan ilham alan işbirliği, Audemars Piguet’nin 1972’de tanıttığı Royal Oak cep saatini yeniden yorumluyor.

Puristler, orijinal Royal Oak’taki “Petite Tapisserie” deseni, sekizgen bezel ve sekiz adet altıgen vida gibi unsurların hâlâ yerini koruduğunu fark edecek.

Ancak bunun ötesinde, sekiz farklı varyasyonla sunulan tasarım alışılmışın dışına çıkıyor: sektörde genellikle göz ardı edilen ana ve pastel renkler, Roy Lichtenstein’ı çağrıştıran puantiyeler ve ortaya çıkarılmış mekanik unsurlar.

Cep saati, başka bir açıdan da devrimci olmayı hedefliyor. Boyunda, cepte, çanta süsü olarak ya da bir aksesuar biçiminde pek çok farklı şekilde takılabiliyor.

Bu da özellikle çantaları süsleyen, mücevher esintili eğlenceli charm’lar trendi olmak üzere, genç kuşakların benimsediği eğilimlere yaslanıyor.

“Bu işbirliği neden mi? Çünkü neşe ve cesareti temsil ediyor” diyor Resta. “Çünkü cesaret, çoğu zaman yeniliklerin ve yeni fikirlerin çıkış noktasıdır. Ve çünkü genç nesiller de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleyi mekanik saatçiliği farklı bir şekilde deneyimlemeye davet ediyor.”

Eskimiş anlatıyı yıkmak

Yeni koleksiyon, Resta’nın saatçilik dünyasına yeni bakış açıları kazandırma arzusunun net bir göstergesi.

“Saatçilik için son derece canlı bir dönemden geçiyoruz; genel olarak sektör zorlanıyor olsa da çok fazla yaratıcılık görüyoruz” diye anlatıyor Euronews Culture’a.

“Hem mekanik açıdan mümkün olduğunu düşündüğümüz şeylerin sınırlarını, hem de süsleme açısından sınırları zorlamaya yönelik gerçek bir istek var.”