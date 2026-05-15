İkinci el otomobilde nisan şoku! Satışlar yüzde 15 çakıldı!

Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle gerçekleştirdiği 2’nci El Oto Raporu’nun nisan ayına ait verilerin yer aldığı güncel sayısı yayımlandı. Rapora göre ikinci el oto satışlarında yüzde 15 gerileme yaşandı.

Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle yayımladığı 2’nci El Oto Raporu’nun nisan ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektöre dair en yeni trendler paylaşıldı. Türkiye sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Nisan ayında geçen yıl nisan ayına göre yüzde 1 oranında düşerek 104 bin 298 adet olurken, geçen aya göre ise yüzde 2 oranında artış oldu. 2026 yılı ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında düşerek, 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre devam eden daralmanın boyutu aylar bazında azalarak nisan ayında minimum seviyeye geldi. Diğer taraftan yılbaşından itibaren satış trendi aylara göre yükselerek sürüyor.

Pazardan alınan bilgilere göre satışlarda savaş etkilerini azaltmaya yönelik distribütörlerin agresif fiyat indirimi ve kampanyaların etkili olduğu belirtiliyor. 15 yaş ve 350 bin km sınırına kadar olan 2’nci el oto satışlarında ise geçen yılın aynı aylarına göre yılbaşından itibaren her ay görülen gerileme trendi nisan ayında yüzde 15’e ulaştı. İkinci el oto reel fiyat endeksinde 2025 yılından bu yana devam eden düşüş trendi ise sürüyor. Yılbaşından itibaren aylık bazlı gelişim trendi ise inişli çıkışlı dalgalı seyrine devam ediyor.

Mevcut veriler, 2’nci el oto sektörünün savaş ortamı ve dünya ve Türkiye’deki konjoktürel şartlardan sıfır km otoya göre çok daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Rapordaki verilere göre ikinci el oto satışlarında nisan ayında sınırlı toparlanma görülse de pazar geçen yılın gerisinde kaldı. İkinci el oto pazarında yılın ilk çeyreğinde görülen dalgalı seyir, nisan ayında yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Mart ayında 323 bin 570 adet seviyesinde gerçekleşen satışlar, nisan ayında 334 bin 154 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık yüzde 3’lük artış kaydetti. Buna rağmen pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala belirgin şekilde geride seyrediyor. Nisan ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayındaki 392 bin 231 adetlik seviyenin yaklaşık yüzde 15 altında kaldı. Bu tablo, aylık bazda toparlanma sinyalleri görülse de ikinci el otomobil pazarında talebin geçen yılki seviyelerden gittikçe uzaklaştığını gösteriyor.

İkinci el pazarında stokta kalma süreleri nisan ayında sınırlı artış gösterdi

Nisan ayında ikinci el oto pazarında stokta kalma süreleri sınırlı artış gösterdi. Mart ayında 45 gün olan pazar ortalaması, nisan ayında 46 güne yükseldi. Binek araçlarda da süre 45 günden 46 güne çıktı. Ticari araçlarda ise stokta kalma süresi 44 gün seviyesinde sabit kaldı. Bu tablo, nisan ayında satış adetlerinde kısmi toparlanma yaşansa da araçların stoktan çıkış hızında belirgin bir iyileşme olmadığını gösteriyor. Genel görünüm, pazarda talebin mevcut şartlarda temkinli ilerlediğini, doğru fiyatlama ve rekabetçi stok yönetiminin önemini koruduğunu işaret ediyor.

İkinci el hafif ticari araç satışlarında nisan ayında sınırlı toparlanma görüldü

İkinci el hafif ticari pazarında nisan ayında sınırlı bir toparlanma yaşandı. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4 düşüşle 46 bin 125 adet olan satışlar, nisan ayında 47 bin 398 adede yükselerek, aylık bazda yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi. Pazar, geçen yılın aynı dönemine göre zayıf görünümünü sürdürdü. Nisan 2025’te 62 bin 326 adet olan satışların nisan 2026’da 47 bin 398 adette kalması, yıllık bazda yaklaşık yüzde 24’lük düşüşe işaret ediyor. Veriler, nisan ayında aylık bazda toparlanma görülse de hafif ticari araç pazarında talebin geçen yılki seviyelerin altında seyrettiğini gösteriyor.

Nisan ayında 15 yaş üzeri araçlarda satış ve fiyat artışı sürdü

Nisan ayında hareketlilik 15 yaş üstü araç pazarında devam etti. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış ile 126 bin 52 adet olan satışlar, nisan ayında 129 bin 451 adede yükselerek, yaklaşık yüzde 3’lük artış gösterdi. Aynı dönemde ortalama fiyatlar da 411 bin liradan 414 bin liraya seviyesine çıkarak, sınırlı bir yükseliş kaydetti. Stokta kalma süresi ise mart ayında olduğu gibi nisan ayında da 50 gün seviyesinde sabit kaldı. Tablo, ulaşılabilir fiyatlı araçlara olan ilginin sürdüğünü, satış adetleri ve fiyatlarda sınırlı artış yaşanırken, stok devir hızında bir değişim olmadığını gösteriyor.