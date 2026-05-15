CHP’nin emiri, tüm belge ve yazışmaları inkar etti ve gürledi: Hodri meydan; biz buradayız ve dimdik ayaktayız!

Bunlardan biri olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından; “Ellerine bir şekilde geçirdikleri, etkin pişmanlıkla hiçbir ilgisi olmayan ve üzerinde diledikleri gibi oynanmış yazışmaları; küçük akıllarınca ve alçakça yandaş medya ve trol aparatları eliyle yaymaya çalışanların, ne Sayın Genel Başkanımıza ne de CHP’li kadrolara leke sıçratması olanaksızdır. Dakikalar içinde çürüttüğümüz yalanları, ellerindeki medya gücüyle utanmazca kusmaya devam ediyorlar” diye yazdı.

“TÜM AHLAKSIZ TUZAKLARI VE KUMPASLARI EZİP GEÇİYORUZ”

Murat Emir laf salatasından ibaret paylaşımında; “Bu ucuz tezgahlarla Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Genel Başkanına leke sürebileceğini sanan zavallılar haddini bilsin. Çamur siyasetiniz bize yapışmaz! Yazdığınız hiçbir karanlık senaryo, bu partinin onurlu kadrolarına tek bir toz dahi konduramaz. Çaresiz çırpınışlarınızı izliyor, kurduğunuz tüm ahlaksız tuzakları ve kumpasları ezip geçiyoruz. Hodri meydan; biz buradayız ve dimdik ayaktayız!” ifadelerine yer verdi.