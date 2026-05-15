Uzman isim uyardı: Hipertansiyon, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ciddi sağlık sorunudur!
Uzman isim uyardı: Hipertansiyon, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ciddi sağlık sorunudur!

Uzman isimden hipertansiyon ile ilgili çarpıcı sözler geldi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Uzm. Dr. Beyhan Tiryaki, hipertansiyonun dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen önemli bir hastalık olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Tiryaki, "Dirençli hipertansiyon ise uygun yaşam tarzı değişikliklerine ve birden fazla tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen tansiyonun halâ yüksek seyretmesi durumudur" dedi.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Tiryaki, dirençli hipertansiyonun özellikle "Doktorun verdiği üç farklı tansiyon ilacını düzenli kullanıyorum ancak tansiyonum yine de düşmüyor" diyen kişilerde görülebildiğini belirtti.

Normal şartlarda tansiyonun ilaçlarla kontrol altına alınabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Tiryaki, "Ancak bazı kişilerde tansiyon sürekli 140/90 mmHg’nin üzerinde seyrediyor, gün içinde sık sık yükseliyor ve ilaçlara rağmen düşmüyorsa bu durum ‘dirençli hipertansiyon’ olarak tanımlanır" diye konuştu.

Dirençli hipertansiyonun birçok nedeni olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Tiryaki, "İlaçların düzensiz veya yanlış kullanılması. Fazla tuz tüketimi. Böbrek hastalıkları. Hormon bozuklukları. Uyku apnesi (gece nefes durması). Kullanılan bazı ilaçlar" dedi.

Uzun süre yüksek seyreden tansiyonun organlara zarar verdiğini belirten Uzm. Dr. Tiryaki, yüksek tansiyonun etkilerini anlatarak, "Kalbi yorar; kalp büyümesi ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Beyni etkiler; felç ve beyin kanaması riskini artırır.

Böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliğine neden olabilir. Göz sağlığını etkileyerek görme kaybına yol açabilir. Damar sertliğine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Tiryaki, dirençli hipertansiyon durumunda dikkat edilmesi gerekenleri söyleyerek, "Tansiyon ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Kullanılan ilaçlar yeniden değerlendirilmeli.

Yaşam tarzı değişiklikleri uygulanmalı. Altta yatan hastalıklar araştırılmalı. Tansiyonun kontrol altına alınamamasının nedeni yalnızca ilaçlar değildir.

Tüm bu faktörlerin birlikte değerlendirilmesiyle tansiyon kontrol altına alınabilir.

Sonuç olarak dirençli hipertansiyon, çoğu zaman nedeni belirlendiğinde uygun tedaviyle kontrol altına alınabilen bir durumdur.

Umutsuz bir tablo değildir ancak sabır ve düzenli takip gerektirir" ifadelerini kullandı.

